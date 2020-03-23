В Забайкалье с пятого этажа выпала 4-летняя девочка

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С травмами она госпитализирована в больницу



21 марта в Забайкальском крае около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о четырёхлетней девочке, выпавшей из окна многоэтажного дома. По данному факту проводится доследственная проверка.



Выяснилось, что девочка выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку. В это момент родители ребёнка находились в другой комнате квартиры. Девочка госпитализирована в местную больницу с травмами.



- Следователи опросят родителей девочки, жителей соседних квартир. Будут проведены другие процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.



