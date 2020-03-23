С травмами она госпитализирована в больницу
21 марта в Забайкальском крае около 17 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о четырёхлетней девочке, выпавшей из окна многоэтажного дома. По данному факту проводится доследственная проверка.
Выяснилось, что девочка выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку. В это момент родители ребёнка находились в другой комнате квартиры. Девочка госпитализирована в местную больницу с травмами.
- Следователи опросят родителей девочки, жителей соседних квартир. Будут проведены другие процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье с пятого этажа выпала 4-летняя девочка
Происшествия, Фото:
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