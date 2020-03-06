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В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадала беременная

В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадала беременная
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель «Короллы» врезался в автобус

Сегодня, 6 марта, около 15 часов на улице Гагарина недалеко от ТЦ «Сагаан Морин» произошло ДТП, в котором пострадали две женщины, одна из них беременная.

40-летний водитель «Тойоты Короллы» с правой полосы совершил резкий манёвр налево, чтобы развернуться в противоположную сторону. В результате легковушка врезалась в автобус «Хёндай Каунти», ехавший по маршруту №100. 



- В результате ДТП из легкового автомобиля в медучреждение была доставлена женщина. Также на осмотр увезли беременную женщину – пассажирку автобуса, - сообщили» Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Известно, что пострадавшая из «Тойоты» - супруга водителя. 




ДТП общественный транспорт
 
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