В Улан-Удэ в ДТП с автобусом пострадала беременная













Сегодня, 6 марта, около 15 часов на улице Гагарина недалеко от ТЦ «Сагаан Морин» произошло ДТП, в котором пострадали две женщины, одна из них беременная.40-летний водитель «Тойоты Короллы» с правой полосы совершил резкий манёвр налево, чтобы развернуться в противоположную сторону. В результате легковушка врезалась в автобус «Хёндай Каунти», ехавший по маршруту №100.- В результате ДТП из легкового автомобиля в медучреждение была доставлена женщина. Также на осмотр увезли беременную женщину – пассажирку автобуса, - сообщили» Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Известно, что пострадавшая из «Тойоты» - супруга водителя.