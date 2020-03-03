Женщина перевела 50 тысяч рублей якобы за услуги адвоката
В Усолье-Сибирском накануне в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные люди обманом завладели ее деньгами.
Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в Москве задержана группа мошенников. У них якобы обнаружили данные усольчанки – она заказывала в прошлом году у них прибор медицинского назначения, качеством которого осталась недовольна.
По словам лжеследователя, пенсионерке теперь полагается денежная компенсация морального и материального вреда. Далее усольчанке позвонил другой мужчина, представился адвокатом и озвучил, что размер выплат составит от одного до десяти миллионов рублей. Однако для оформления документов и подачи иска в суд, как уверял псевдоадвокат, необходимо оплатить его услуги. Усольчанка, не усомнившись в сведениях, перечисляла деньги на указанные аферистами электронные счета.
Таким образом потерпевшая перевела мошенникам в общей сложности 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Спустя две недели, не дождавшись дальнейшей информации, усольчанка попыталась связаться с ними сама, но обнаружила, что их номера телефонов стали недоступны. Женщина осознала, что стала жертвой обмана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Жительница Иркутской области отдала мошенникам деньги в надежде на миллионы
Происшествия, Фото:
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