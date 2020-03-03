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Жительница Иркутской области отдала мошенникам деньги в надежде на миллионы

Жительница Иркутской области отдала мошенникам деньги в надежде на миллионы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина перевела 50 тысяч рублей якобы за услуги адвоката

В Усолье-Сибирском накануне в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные люди обманом завладели ее деньгами.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в Москве задержана группа мошенников. У них якобы обнаружили данные усольчанки – она заказывала в прошлом году у них прибор медицинского назначения, качеством которого осталась недовольна.

По словам лжеследователя, пенсионерке теперь полагается денежная компенсация морального и материального вреда. Далее усольчанке позвонил другой мужчина, представился адвокатом и озвучил, что размер выплат составит от одного до десяти миллионов рублей. Однако для оформления документов и подачи иска в суд, как уверял псевдоадвокат, необходимо оплатить его услуги. Усольчанка, не усомнившись в сведениях, перечисляла деньги на указанные аферистами электронные счета.

Таким образом потерпевшая перевела мошенникам в общей сложности 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Спустя две недели, не дождавшись дальнейшей информации, усольчанка попыталась связаться с ними сама, но обнаружила, что их номера телефонов стали недоступны. Женщина осознала, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


мошенничество
 
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