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В Улан-Удэ горел коттедж на площади 250 кв.метров

В Улан-Удэ горел коттедж на площади 250 кв.метров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожару был присвоен повышенный номер сложности

Вчера вечером загорелся частный жилой дом на улице Перспективная в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных горели гараж и мансардный этаж дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла, который был установлен в пристроенном к дому гараже. Затем огонь перекинулся с крыши гаража на дом, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС Александр Крипиневич.

Пожар ликвидирован на площади 252 кв. м.

Всего в тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано восемь пожаров, четыре из них в Улан-Удэ. Пострадавших нет.


пожар
 
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