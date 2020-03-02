Пожару был присвоен повышенный номер сложности
Вчера вечером загорелся частный жилой дом на улице Перспективная в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных горели гараж и мансардный этаж дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла, который был установлен в пристроенном к дому гараже. Затем огонь перекинулся с крыши гаража на дом, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС Александр Крипиневич.
Пожар ликвидирован на площади 252 кв. м.
Всего в тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано восемь пожаров, четыре из них в Улан-Удэ. Пострадавших нет.
В Улан-Удэ горел коттедж на площади 250 кв.метров
Происшествия, Фото:
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