В Улан-Удэ горел коттедж на площади 250 кв.метров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожару был присвоен повышенный номер сложности



Вчера вечером загорелся частный жилой дом на улице Перспективная в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарных горели гараж и мансардный этаж дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. Пожару был присвоен повышенный номер сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



- Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла, который был установлен в пристроенном к дому гараже. Затем огонь перекинулся с крыши гаража на дом, - сообщил заместитель начальника отдела административной практики и дознания Главного управления МЧС Александр Крипиневич.



Пожар ликвидирован на площади 252 кв. м.



Всего в тушении участвовали 24 человека и шесть единиц техники.



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано восемь пожаров, четыре из них в Улан-Удэ. Пострадавших нет.





