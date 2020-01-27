Мужчина сначала попросил у жертвы деньги или сигареты, но получил отказ
В Советском районе Улан-Удэ 26 января в полицию поступило сообщение о грабеже. 35-летний горожанин рассказал, что по дороге в магазин встретил знакомого. Проживающий неподалёку мужчина спросил его о наличии денег либо сигарет. Улан-удэнец сначала ответил, что ни того, ни другого у него нет, а когда приятель стал более навязчив – нагрубил ему.
В итоге в ходе перепалки сосед нанёс мужчине побои и из кармана куртки вытащил телефон и три тысячи рублей.
По горячим следам оперативники задержали подозреваемого – 26-летнего улан-удэнца, ранее судимого за кражи. В 2016 году он освободился из мест лишения свободы.
Украденный мобильный изъят, а деньги уже были потрачены. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ мужчина избил и ограбил соседа
Происшествия, Фото:
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