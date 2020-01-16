В Бурятии пропал вернувшийся с вахты мужчина

Происшествия, Фото: ориентировка полиции

Последний раз мужчину видели в середине осени в Улан-Удэ



Сотрудники полиции разыскивают 44-летнего уроженца Джидинского района Бурятии Бальжи Самданова. Он в середине сентября приехал в Улан-Удэ из Магадана, куда уезжал на вахту. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает МВД по Бурятии.



В последний раз мужчина был замечен в середине октября в районе ТЦ «Юбилейный» в Улан-Удэ.



Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост около 173 см, волосы чёрные, глаза карие.



Особые приметы: шрам от угла рта к подбородку.



Одет: куртка-ветровка чёрная с капюшоном, брюки и ботинки чёрного цвета, кофта спортивная на замке тёмно-синяя.



При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(983)634-17-06, 8(924)013-09-30, 8(924)011-13-11 или 102 (112).

