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Пьяный братчанин угнал машину доставщика суши

Пьяный братчанин угнал машину доставщика суши
Происшествия, 
Угонщик увидел машину с ключом и решил доехать на ней до следующего бара

В Братске накануне вечером 34-лений местный житель сообщил, что от магазина на улице Крупской угнан его автомобиль «Subaru Legacy». Мужчина курьер по доставке суши. Он оставил машину с ключом в замке зажигания, когда забирал заказ.

Иномарку обнаружили в одном из дворов. Эксперты при осмотре машины обнаружили и изъяли с места происшествия следы преступления. Вскоре подозреваемого задержали – им оказался 29-летний горожанин.

Он рассказал, что увидел машину с ключами, когда выходил из бара в нетрезвом состоянии. Он решил воспользоваться случаем и добраться на чужой машине до следующего «пункта распития». После он доехал до нужного места и бросил иномарку.

- По счастью, за это время он не попал с дорожную аварию. Автомобиль после осмотра вернули законному владельцу. После завершения необходимых проверочных мероприятий будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



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