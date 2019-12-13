 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Декабря

12 Декабря

Популярное

В Иркутской области брат и сестра зарубили топором знакомую

В Иркутской области брат и сестра зарубили топором знакомую
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они выкинули тело убитой в реку Ангару

В Боханском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27–летней местной жительницы, её 32-х летнего брата и 39-летнего жителя Ангарска. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в убийстве и укрывательстве преступлений.

Установлено, что 22 мая этого года в одном из домов в селе Олонки мужчина и его сестра зарубили топором их знакомую, с которой до этого совместно употребляли спиртное. От полученных повреждений 41-летняя женщина скончалась на месте.

После убийства обвиняемый попросил своего знакомого помочь им скрыть следы преступления и сбросить тело убитой в реку Ангара.

В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемых. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 13.12.2019
Столкнулись «Газель» и «БМВ»
В Улан-Удэ грузчик пытался украсть продукты с «Амты»
В Улан-Удэ грузчик пытался украсть продукты с «Амты»
Происшествия, 13.12.2019
Во время разгрузки грузчик выбрасывал продукты в мусорный бак, чтобы позже забрать
В Забайкалье взяточника из Китая оштрафовали на 1,6 млн
В Забайкалье взяточника из Китая оштрафовали на 1,6 млн
Происшествия, 13.12.2019
Он пытался дать взятку в размере 160 тысяч рублей
Из Иркутской области контрабандой вывезли лес на 16 миллионов
Из Иркутской области контрабандой вывезли лес на 16 миллионов
Происшествия, 13.12.2019
Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан
В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в забор жилого дома
В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в забор жилого дома
Происшествия, 13.12.2019
Женщина-водитель терпеливо ждала хозяина дома
В Иркутске адвоката обвиняют в покушении на мошенничество
В Иркутске адвоката обвиняют в покушении на мошенничество
Происшествия, 12.12.2019
Адвокат собирался украсть два миллиона рублей у одной организации
В Улан-Удэ произошло ДТП на мосту
В Улан-Удэ произошло ДТП на мосту
Происшествия, 12.12.2019
В одной из машин ехал ребёнок
В Бурятии назвали самый опасный для автомобилистов день недели
В Бурятии назвали самый опасный для автомобилистов день недели
Происшествия, 12.12.2019
В Бурятии вычислили, в какие месяцы, дни недели и в какое время чаще всего происходят смертельные ДТП
За сутки читинки отдали мошенникам более 200 тысяч
За сутки читинки отдали мошенникам более 200 тысяч
Происшествия, 12.12.2019
Жертвами аферистов стали пожилые женщины
В Иркутской области у банды изъяли наркотиков на 60 миллионов
В Иркутской области у банды изъяли наркотиков на 60 миллионов
Происшествия, 12.12.2019
Деньги от продажи наркотиков вкладывались в частную пивоварню и сеть магазинов, для сокрытия дохода использовалась криптовалюта
Улан-удэнец избил 8-месячного сына ведром
Улан-удэнец избил 8-месячного сына ведром
Происшествия, 12.12.2019
В тот злополучный вечер родители малыша употребляли дома спиртное

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^