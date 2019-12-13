В Иркутской области брат и сестра зарубили топором знакомую

Они выкинули тело убитой в реку Ангару



В Боханском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27–летней местной жительницы, её 32-х летнего брата и 39-летнего жителя Ангарска. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в убийстве и укрывательстве преступлений.



Установлено, что 22 мая этого года в одном из домов в селе Олонки мужчина и его сестра зарубили топором их знакомую, с которой до этого совместно употребляли спиртное. От полученных повреждений 41-летняя женщина скончалась на месте.



После убийства обвиняемый попросил своего знакомого помочь им скрыть следы преступления и сбросить тело убитой в реку Ангара.



В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемых. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

