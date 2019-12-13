Они выкинули тело убитой в реку Ангару
В Боханском районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27–летней местной жительницы, её 32-х летнего брата и 39-летнего жителя Ангарска. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в убийстве и укрывательстве преступлений.
Установлено, что 22 мая этого года в одном из домов в селе Олонки мужчина и его сестра зарубили топором их знакомую, с которой до этого совместно употребляли спиртное. От полученных повреждений 41-летняя женщина скончалась на месте.
После убийства обвиняемый попросил своего знакомого помочь им скрыть следы преступления и сбросить тело убитой в реку Ангара.
В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемых. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области брат и сестра зарубили топором знакомую
Происшествия, Фото:
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