В Иркутской области медведь съел местного жителя

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Зверь разбил окно и пробрался в дом к пожилому мужчине



ИА «Альтаир» сообщило, что ночью 2 декабря в посёлке Витимский Мамско-Чуйского района медведь загрыз 66-летнего местного жителя. Зверь пробрался в дом, разбив окно.



Погибший мужчина работал водителем пожарной части и жил в одиночестве на краю посёлка, уточняет ТК «Город».



Теперь зверя ищут охотники и полицейские. Также сообщается, что в посёлке якобы объявлен режим ЧС. По неофициальной информации, людям запрещено покидать свои дома.



