Зверь разбил окно и пробрался в дом к пожилому мужчине
ИА «Альтаир» сообщило, что ночью 2 декабря в посёлке Витимский Мамско-Чуйского района медведь загрыз 66-летнего местного жителя. Зверь пробрался в дом, разбив окно.
Погибший мужчина работал водителем пожарной части и жил в одиночестве на краю посёлка, уточняет ТК «Город».
Теперь зверя ищут охотники и полицейские. Также сообщается, что в посёлке якобы объявлен режим ЧС. По неофициальной информации, людям запрещено покидать свои дома.
В Иркутской области медведь съел местного жителя
Происшествия, Фото:
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