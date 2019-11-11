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Житель Иркутской области сгорел из-за непотушенной сигареты

Житель Иркутской области сгорел из-за непотушенной сигареты
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Окурок попал на матрац

В воскресенье в 13:27 поступило сообщение о пожаре на летней кухне в селе Берёзовка Иркутской области. К месту были направлены силы Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона: три автоцистерны, восемь человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение внутри одноэтажного бревенчатого строения с выходом огня на кровлю. Существовала угроза его распространения на другие постройки. Очевидцы сообщили, что в летней кухне может находиться пенсионер-инвалид. По их словам, 80-летний мужчина часто курил в помещении, лёжа на кровати.

Было задействовано звено газодымозащитной службы. В ходе тушения и разведки огнеборцы обнаружили тело.

Пожар был ликвидирован в течение 10 минут. От огня были спасены соседний дом и постройки. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

- Инструктаж граждан, проживающих по данному адресу, проводился силами администрации Березовского муниципального образования в июне 2019 года, однако один из жильцов не следовал рекомендациям и не предпринял никаких мер для того, чтобы избежать пожара, - подчеркнул врио начальника Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Ручкин.

По словам экспертов, максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С. Попав на матрас, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть от 1 до 4 часов с выделением ядовитых продуктов горения, затем воспламеняется. Чтобы потерять сознание, человеку достаточно одного вдоха.

пожар
 
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