Житель Иркутской области сгорел из-за непотушенной сигареты

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Окурок попал на матрац



В воскресенье в 13:27 поступило сообщение о пожаре на летней кухне в селе Берёзовка Иркутской области. К месту были направлены силы Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона: три автоцистерны, восемь человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение внутри одноэтажного бревенчатого строения с выходом огня на кровлю. Существовала угроза его распространения на другие постройки. Очевидцы сообщили, что в летней кухне может находиться пенсионер-инвалид. По их словам, 80-летний мужчина часто курил в помещении, лёжа на кровати.



Было задействовано звено газодымозащитной службы. В ходе тушения и разведки огнеборцы обнаружили тело.



Пожар был ликвидирован в течение 10 минут. От огня были спасены соседний дом и постройки. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.



- Инструктаж граждан, проживающих по данному адресу, проводился силами администрации Березовского муниципального образования в июне 2019 года, однако один из жильцов не следовал рекомендациям и не предпринял никаких мер для того, чтобы избежать пожара, - подчеркнул врио начальника Тайшетского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Ручкин.



По словам экспертов, максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах 300-420°С. Попав на матрас, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг может тлеть от 1 до 4 часов с выделением ядовитых продуктов горения, затем воспламеняется. Чтобы потерять сознание, человеку достаточно одного вдоха.



