Он взял 20 тысяч рублей за перегруз вагона с пиломатериалом
По версии следствия, 1 октября 2019 года днём начальник железнодорожной станции Чита-1 филиала ОАО «РЖД» получил от представителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 20 тысяч рублей за незаконные действия. Таким образом предприниматель хотел сокрыть факт превышения массы груза пиломатериала, перевозимого в железнодорожном вагоне.
Подозреваемый задержан. В отношении начальника станции возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействия)».
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК России.
В Чите задержали за взятку начальника станции
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