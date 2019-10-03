В Чите задержали за взятку начальника станции

Он взял 20 тысяч рублей за перегруз вагона с пиломатериалом



По версии следствия, 1 октября 2019 года днём начальник железнодорожной станции Чита-1 филиала ОАО «РЖД» получил от представителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 20 тысяч рублей за незаконные действия. Таким образом предприниматель хотел сокрыть факт превышения массы груза пиломатериала, перевозимого в железнодорожном вагоне.



Подозреваемый задержан. В отношении начальника станции возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействия)».



Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирское СУ на транспорте СК России.



