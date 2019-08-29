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Улан-удэнка заявила об отравлении хот-догом из киоска

Улан-удэнка заявила об отравлении хот-догом из киоска
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Однако в больнице девушка не стала сообщать место покупки фастфуда

Жительница Улан-Удэ в соцсетях пожаловалась на некачественный хот-дог, купленный в точке общепите в микрорайоне Шишковка.

- Ой, как вкусно поела! Спасибо киоску за отлично проведённые выходные, - написала девушка.

По её словам, она почувствовала недомогание после употребления хот-дога. Горожанка утверждает, что она не одна стала жертвой некачественной еды.

- В субботу ночью поела хот-дог, а в воскресенье утром лежала с отравлением в инфекционной больнице. Вместе со мной лежала девушка, тоже отравившаяся в этом же киоске. У неё знакомые, которые купили шаурму вместе с ней, тоже чувствовали недомогание от этой еды. Девушка, лечившаяся вместе со мной, давайте писать жалобу. Результаты анализов будут через два дня, не дай бог — это инфекция! – пожаловалась девушка ещё в одной группе в соцсети.

Пользователи Сети поддержали больную и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Всегда там ел шаурму, всё было отлично, но видимо расслабились! Не ногой теперь! Выздоравливайте!», «Капец, выздоравливайте», «Никогда не ешьте в грязных заведения», «Очень часто там шаурму берём, всё хорошо было. Может, единичный случай...», размышляют пользователи Сети.

В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора «Байкал-Daily» разъяснили, что, действительно, в республиканской инфекционной больнице проходила лечение пациентка с диагнозом «острый гастроэнтерит». Но она не сообщила специалистам, где именно купила хот-дог.

- Для установления причин были взяты анализы, результаты которых ещё находятся в работе. На следующий день после поступления пациент отказалась от госпитализации. При этом при сборе анамнеза пациент не уточнила, в каком именно месте она приобретала продукцию, с которой связывает ухудшение состояния своего здоровья, - пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

В ведомстве разъясняют, что в подобных случаях следует обращаться за медпомощью. Только в медицинский работник установит диагноз и назначит правильное лечение. Также необходимо заявлять предполагаемое место, где была куплена некачественная пища.

- Если вы связываете ухудшение состояния своего здоровья именно после посещения предприятия общественного питания, то в данном случае необходимо при обращении к медицинским работникам указывать конкретное место, которое посещали или где была приобретена продукция. Только при установлении диагноза острой кишечной инфекции и наличии информации о предприятии общественного питания будет возможно по согласованию с органами прокуратуры проведение контрольно-надзорных мероприятий, - заключают в управлении.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году произошло массовое отравление людей после посещения ими кафе «ШулэнДо». 130 посетителей общепита заболели сальмонеллёзом. Всю сеть кафе закрывали на 90 дней, однако открыли раньше срока после устранения нарушений санитарных норм. Сейчас «Шулэн До» работает в обычном режиме.

отравление
 
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