Наезд на ребёнка произошёл около 10 часов вечера
Накануне в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии под колёса попала 9-летняя девочка.
- В 21 час 40 минут 41-летний водитель автомобиля «Лексус РХ-300», следуя по улице Южная в районе дома № 25, совершил наезд на девочку 2010 года рождения, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП девочка получила травмы и была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине августа в Улан-Удэ сбили 10-летнюю девочку.
В Бурятии «Лексус» сбил 9-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
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