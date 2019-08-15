В Улан-Удэ выбежавшие на дорогу дети попали в ДТП



С начала года в Бурятии произошло 39 наездов на детей, в 8 случаях усматривается собственная неосторожность юных пешеходов.



- Уважаемые родители, научите своего ребёнка правилам безопасного перехода проезжей части, показывайте им личный пример законопослушного поведения на дороге! – сообщают в УГИБДД по Бурятии.



За последние несколько дней в Улан-Удэ зарегистрировано два случая, когда дети неожиданно выбежали на проезжую часть и попали под колёса автомобилей.Вчера около 12 часов дня на улице Ботаническая 38-летний водитель автомашины «Митсубиши Аутлэндер» вне зоны пешеходного перехода сбил 17-летнего подростка.Пострадавший с травмами был доставлен в медицинское учреждение и после осмотра врачами отпущен домой.Несколькими днями ранее при аналогичных обстоятельствах в ДТП пострадала 10-летняя девочка. Водитель автомашины «Хёндэ Солярис» совершила наезд на ребёнка на улице Комарова вне зоны пешеходного перехода.Девочка получила ушиб левого голеностопного сустава и после осмотра медиками была отпущена домой.