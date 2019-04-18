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Спасатели нашли тело второго утонувшего рыбака на Иркутском водохранилище

Спасатели нашли тело второго утонувшего рыбака на Иркутском водохранилище
Происшествия,  Фото:Пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России
Тело обнаружили на пятиметровой глубине

Спасатели Никольского ПСП БПСО обнаружили второго погибшего пассажира плоскодонной лодки «Романтика-1» без мотора, затонувшей 15 апреля в Иркутском водохранилище реки Ангара, в районе поселка Большая Речка, местность Петелиха.

Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник двое рыбаков, мужчина и женщина, вышли из посёлка на лодке проверять сети и не вернулись. 16 апреля местными жителями была найдена перевёрнутая лодка, рядом с которой находилась утонувшая женщина. 

Спасатели приступили к поиску второго человека. Было совершено 2 погружения, обследовано около тысячи квадратных метров, обнаружена пара сапог, предположительно принадлежавших мужчине. Кроме того, было обследовано 800 квадратных метров береговой линии напротив посёлка Большая Речка. Пропавшего и его личных вещей не обнаружено.

Накануне на место происшествия выехала группа спасателей из 7 человек. Водолазами обследовано 6 тысяч квадратных метров и на глубине пяти метров обнаружен утонувший мужчина, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

В ведомстве напоминают, что до 15 мая навигация на водохранилищах закрыта, выход плавсредств на акваторию запрещён.
Иркутская область утопление
 
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