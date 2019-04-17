На Иркутском водохранилище обнаружили тело женщины

Спасатели МЧС России продолжают поиски одного из пассажиров судна, затонувшего в Иркутском водохранилище реки Ангары. Инцидент произошёл в районе посёлка Большая Речка.Известно, что двое человек, 38-летний мужчина и 40-летняя женщина, не вернулись с рыбалки. По словам жителей населённого пункта, ставить сети они вышли в районе 9 часов вечера 15 апреля. Утром родственники забили тревогу.К месту были направлены спасатели на аэроглиссере. Днём, 16 апреля, на акватории реки Ангары ими было обнаружено перевёрнутое судно и тело женщины.- К трагедии привело грубейшее нарушение требований безопасности: выход на акваторию на судне, чьи тактико-технические характеристики не соответствуют району плавания, в тёмное время суток, а также в период прохождения по территории Иркутской области неблагоприятного метеорологического фронта с усилением ветра и выпадением осадков. На пассажирах отсутствовали спасательные жилеты, - сообщил Сергей Зуев, старший государственный инспектор по маломерным судам Западно-Байкальского инспекторского участка.Государственные инспекторы по маломерным судам призывают судоводителей неукоснительно соблюдать правила плавания и напоминают, что до 15 мая навигация на водохранилищах закрыта, выход плавсредств на акваторию запрещён, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.