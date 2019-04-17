Он проникал в вагоны во время стоянки поездов
В октябре 2018 года улан-удэнец, пользуясь невнимательностью кондукторов, проникал в пассажирские вагоны во стоянки поездов и воровал оставленные без присмотра вещей. Так, только за один вечер были украдены электронная книжка и смартфон с банковской картой.
Установлено, что ранее осуждённый мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, имел непогашенную судимость.
Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Улан-удэнец осуждён за кражи в пассажирских поездах
Происшествия, Фото:
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