Улан-удэнец осуждён за кражи в пассажирских поездах

Он проникал в вагоны во время стоянки поездов



В октябре 2018 года улан-удэнец, пользуясь невнимательностью кондукторов, проникал в пассажирские вагоны во стоянки поездов и воровал оставленные без присмотра вещей. Так, только за один вечер были украдены электронная книжка и смартфон с банковской картой.



Установлено, что ранее осуждённый мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, имел непогашенную судимость.



Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



