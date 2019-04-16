Жителя Бурятии, избившего до смерти жену, посадили на 9 лет

Дело рассматривали с участием присяжных
Сегодня Гусиноозёрский городской суд вынес решение по уголовному делу мужчине, убившему супругу. Дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла вердикт о виновности местного жителя. Мужчина в ходе ссоры с супругой нанёс ей множество ударов руками и ногами, в результате женщина скончалась.
- На основании решения коллегии Гусиноозёрским городским судом подсудимый осуждён по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего» к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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