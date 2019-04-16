В Бурятии горело здание почты и магазина

Накануне пожар произошёл в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятии



Загорелось одноэтажное здание, где располагалась почта и магазин. На момент прибытия пожарного расчёта горела крыша здания.



В результате пожара огонь повредил крышу здания на площади 50 кв.м., изнутри повреждено помещение склада на площади 42 кв.м. Частично обрушились потолочные конструкции на площади 30 кв.м. Помещения закопчены изнутри, в магазине частично повреждена продукция и бытовая техника.



Предположительно пожар возник по причине нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



