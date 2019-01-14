Три жителя Бурятии организовали ограбление магазина



Вечером 9 января сотрудники полиции, проезжая по одной из улиц Кяхты, увидели, как из продуктового магазина выбежали двое мужчин. Один из стражей порядка направился в торговую точку, узнать, всё ли в порядке, другой же попытался задержать беглецов.



Войдя в помещение, первый оперативник обнаружил, что неизвестный молодой человек в маске пытается похитить деньги из кассы. Правоохранитель помешал ему это сделать. У злоумышленника был изъят нож, которым он, как выяснилось, угрожал находящимся в магазине работницам.



Тем временем, второму полицейскому удалось задержать возможных соучастников преступления, у одного из которых также изъят нож и похищенные три пачки сигарет.



Отметим, что подозреваемые – местные жители. Все они ранее судимы. Один из фигурантов – несовершеннолетний.



В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса России «Разбой». В отношении двоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

