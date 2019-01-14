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Три жителя Бурятии организовали ограбление магазина

Три жителя Бурятии организовали ограбление магазина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Вооружённые злоумышленники в масках напали на торговую точку

Вечером 9 января сотрудники полиции, проезжая по одной из улиц Кяхты, увидели, как из продуктового магазина выбежали двое мужчин. Один из стражей порядка направился в торговую точку, узнать, всё ли в порядке, другой же попытался задержать беглецов.

Войдя в помещение, первый оперативник обнаружил, что неизвестный молодой человек в маске пытается похитить деньги из кассы. Правоохранитель помешал ему это сделать. У злоумышленника был изъят нож, которым он, как выяснилось, угрожал находящимся в магазине работницам.

Тем временем, второму полицейскому удалось задержать возможных соучастников преступления, у одного из которых также изъят нож и похищенные три пачки сигарет.

Отметим, что подозреваемые – местные жители. Все они ранее судимы. Один из фигурантов – несовершеннолетний.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса России «Разбой». В отношении двоих злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
разбой уголовное дело
 
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