В Ангарск пытались завести 24 кг омуля без документов

На владельца груза наложен штраф
12 ноября на посту полиции в Слюдянке государственным инспектором выявлено нарушение правил перевозки поднадзорной Россельхознадзору продукции. 24 килограммов омуля из Читы в Ангарск перевозили без ветеринарно-сопроводительных документов.
Владелец груза привлечён к административной ответственности, ему наложен штраф. Груз задержан сотрудниками полиции до выяснения до выяснения обстоятельств происхождения груза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
1 ноября женщина вышла из дома и не вернулась
Причину экстренной посадки выяснят французские техники
Злоумышленник воспользовался моментом, пока все спали
Стакан спиртосодержащей жидкости она продавала за 150 рублей
На владельца груза наложен штраф
Злоумышленник требовал у пожилой женщины 500 рублей
Мужчину заметили, когда он вёз деревья с места порубки. ВИДЕО
Вероятной причиной пожаров стало нарушение эксплуатации печи и неосторожное курение
Ущерб составил 540 рублей
В ходе обыска изъяли свыше 250 готовых доз
На место выезжали сапёры
Сотрудники вневедомственной охраны застали на крыше трёх подростков
Полицейский не увидел трактор с выключенными фарами
В документальном фильме Бориса Соболева «Ни леса, ни палок», рассказывается о многомиллионных взятках для чиновников. ВИДЕО
Конфликт разгорелся в кафе