В Ангарск пытались завести 24 кг омуля без документов



12 ноября на посту полиции в Слюдянке государственным инспектором выявлено нарушение правил перевозки поднадзорной Россельхознадзору продукции. 24 килограммов омуля из Читы в Ангарск перевозили без ветеринарно-сопроводительных документов.



Владелец груза привлечён к административной ответственности, ему наложен штраф. Груз задержан сотрудниками полиции до выяснения до выяснения обстоятельств происхождения груза. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.





