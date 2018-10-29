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В Иркутской области осудили ОПГ бутлегеров

В Иркутской области осудили ОПГ бутлегеров
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Производители нелегальной водки успели также наладить канал поставки с Бурятией

Собранные следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области доказательства оказались достаточными для постановления обвинительных приговоров в отношении так называемых бутлегеров, которые в промышленных объёмах занимались хранением и перевозкой нелегальной водки.

Операция по их задержанию проведена сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов спецназа областного Управления Росгвардии в январе прошлого года. Благодаря принятым мерам правоохранителям удалось предотвратить попадание значительной партии поддельного алкоголя в мелкооптовую и розничную сеть.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 171.1 и частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области установлено, что местом производства и хранения немаркированной алкогольной продукции являлась база, расположенная в городе Усолье-Сибирское. В совершении противоправных действий обвинялись двое граждан в возрасте 42 и 55 лет.

В ходе предварительного следствия обнаружена и изъята алкогольная продукция объёмом свыше 15 тысяч литров, оклеенная поддельными федеральными специальными марками, на общую сумму более 5 миллионов рублей, т.е. в особо крупном размере. Также изъято оборудование для производства алкогольной продукции (водки), рулоны с этикетками, контрэтикетками, поддельными федеральными специальными марками, крышки для укупоривания бутылок, стеклотара. Кроме того, на одной из баз в республике Бурятия обнаружена партия нелегальной водки из Приангарья. Благодаря усилиям правоохранителей этот канал поставки спиртного в соседний регион перекрыт.

В рамках дела проведён ряд судебных экспертиз, в числе которых химические, технико-криминалистические, почерковедческая, бухгалтерская и т.п. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Накануне Усольским городским судом оглашён приговор, которым подсудимые признаны виновными с назначением наказания в виде трех и двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Оба осуждённых взяты под стражу в зале суда. 
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