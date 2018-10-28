Всего было эвакуировано 70 человек
10 человек спасены по автолестнице, ещё 60 эвакуировались самостоятельно при возгорании балкона в пятиэтажном доме в городе Саянск.
Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в первом часу ночи 27 октября. Жители микрорайона Юбилейный просили помощи – при возгорании балкона на 3-м этаже возникло сильное задымление, из-за которого люди не смогли покинуть свои квартиры. По адресу была направлена пожарно-спасательная техника, в том числе и автолестница, применяемая для спасения людей с верхних этажей высотных зданий.
- Огонь на балконе увидела хозяйка квартиры и, испугавшись, побежала за помощью. При этом оставила двери на балкон и в квартиру открытыми. Дом коридорного типа быстро заполнился дымом. Люди в панике начали покидать свои квартиры. До сильного задымления и прибытия пожарных успели самостоятельно эвакуироваться 60 человек. Жильцы верхних этажей оказались заблокированными в своих квартирах. С балконов и из окон их спасали с помощью автолестницы, - сообщил заместитель начальника Саянского пожарно-спасательного гарнизона Артём Ильюшонок.
Открытый огонь на балконе был ликвидирован в считанные минуты. После этого люди смогли вернуться в свои квартиры.
Двое человек при эвакуации успели получить лёгкое отравление угарным газом и от госпитализации отказались.
По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём при курении на балконе. В результате пожара повреждён балкон, квартира закопчена, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Саянске на пожаре в пятиэтажке людей спасали по автолестнице
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