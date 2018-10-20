Авария произошла накануне днём - примерно в 12 часов. В селе Поселье Иволгинского района водитель машины Toyota Lite Ace – гражданин Монголии – совершил столкновение с автомобилем «Лексус».
Пострадавших в результате ДТП нет
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20 Октября
19 Октября
07:55
Популярное
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В пригороде Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Лексус»
Происшествия, Фото:
Пострадавших в результате происшествия нет
Авария произошла накануне днём - примерно в 12 часов. В селе Поселье Иволгинского района водитель машины Toyota Lite Ace – гражданин Монголии – совершил столкновение с автомобилем «Лексус».
Пострадавших в результате ДТП нет
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