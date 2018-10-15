В Бурятии прикрыли сайты, продающие гашиш из Голландии

Происшествия, Фото: из архива

Также эти сайты продавали «скорость», кокаин и другие наркотики



Прокурор Советского района поддержал в Советском районном суде Улан-Удэ административный иск прокурора Заиграевского района о признании информации, содержащейся в сети Интернет, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.



- В ходе прокурорской проверки были выявлены 6 сайтов с рекламой наркотических средств и предложением о продаже наркотиков. На сайта продавали «скорость», кокаин, гашиш из Голландии и другие наркотики. Доступ к сайтам был свободным, пароля и регистрации не требовалось, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Толочкова.



Суд требования прокурора удовлетворил, решение направлено в управление Роскомнадзора.

