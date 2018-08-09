Слесарь получил тяжёлую травму, когда ему прилетел в глаз отрезной круг
10 мая тяжёлую травму получил электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования рудника в Окинском райне «Холбинский» ПАО «Бурятзолото». Во время выполнения работ при помощи ручной пневматической углошлифовальной машины произошло разрушение отрезного круга. Часть круга отлетела в лицо работника, повредив защитные очки и нанеся травму глаза, сообщает Государственная инспекция труда в Бурятии.
- Согласно выводам государственного инспектора труда, самостоятельно проводившем расследование, причиной несчастного случая стало применение в работе отрезного диска не соответствующего требованиям, указанным в технических характеристиках к данному оборудованию. А именно: отрезной диск был рассчитан на скорость вращения не более 6650 об/мин, тогда как характеристика машины предусматривает скорость вращения диска – 7000-8500 об/мин. Также было установлено, что инструкция по работе с указанным оборудованием отсутствовала, а работник своевременно не проходил проверку знаний требований охраны труда, - заключили в инспекции труда.
Как сообщили «Байкал-Dailу» в «Бурятзолото», после сообщения о происшествии, работника доставили в поликлинику. На осмотре сотруднику были рекомендованы лёгкий труд и периодическое наблюдение у врача, отметили в компании.
- До 14 мая сотрудник выходил на работу, жалоб на состояние здоровья с его стороны не поступало. 14 мая он повторно обратился в лечебное учреждение из-за ухудшения зрения, после чего ему был выдан больничный лист. Работника доставили в областную клиническую больницу в Иркутске для необходимых обследований и лечения, - сообщили «Байкал-Dailу» в компании.
Сотрудник «Бурятзолото» едва не лишился глаза на производстве
Происшествия, Фото:
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