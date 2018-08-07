В Иркутске расследовали попытку похитить нефть через подкоп

Существовала 100 % вероятность попадания нефти в Ангару



Полицейские задержали группу из 6 ангарчан. В течение двух лет злоумышленники готовили подземный тоннель, однако, когда до цели оставалось три метра, их действия были пресечены полицейскими.



По словам следователей, сообщники вырыли более 125 метров подземного лаза, причём работали они вручную при помощи лопат. Правоохранители изъяли большое количество металлических труб и резиновых шлангов, предназначенных для откачки нефти, а также другое оборудование.



Организатору незаконного бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемые могут получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



По мнению экспертов, в случае подключения к магистральному нефтепроводу существовала практически 100 % вероятность техногенной аварии, в результате которой нефть, находящаяся под большим давлением, попала бы в Ангару.



По другому сценарию мог произойти пожар, который перекинулся на расположенные рядом нефтяные резервуары, объёмом 50 тысяч тонн.



- Можно только предполагать размеры ущерба, площадь загрязнения и возможные жертвы. В группу риска попадают и рядом расположенные предприятия, и автомобили, проезжающие по трассе, в целом жители города, поскольку в случае пожара, ядовитое облако накрыло бы весь Ангарск–сообщает специалист по охране труда ООО «Транснефть-Восток» Константин Хмельков.