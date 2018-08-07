Существовала 100 % вероятность попадания нефти в Ангару
Полицейские задержали группу из 6 ангарчан. В течение двух лет злоумышленники готовили подземный тоннель, однако, когда до цели оставалось три метра, их действия были пресечены полицейскими.
По словам следователей, сообщники вырыли более 125 метров подземного лаза, причём работали они вручную при помощи лопат. Правоохранители изъяли большое количество металлических труб и резиновых шлангов, предназначенных для откачки нефти, а также другое оборудование.
Организатору незаконного бизнеса избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Обвиняемые могут получить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
По мнению экспертов, в случае подключения к магистральному нефтепроводу существовала практически 100 % вероятность техногенной аварии, в результате которой нефть, находящаяся под большим давлением, попала бы в Ангару.
По другому сценарию мог произойти пожар, который перекинулся на расположенные рядом нефтяные резервуары, объёмом 50 тысяч тонн.
- Можно только предполагать размеры ущерба, площадь загрязнения и возможные жертвы. В группу риска попадают и рядом расположенные предприятия, и автомобили, проезжающие по трассе, в целом жители города, поскольку в случае пожара, ядовитое облако накрыло бы весь Ангарск–сообщает специалист по охране труда ООО «Транснефть-Восток» Константин Хмельков.
В Иркутске расследовали попытку похитить нефть через подкоп
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Существовала 100 % вероятность попадания нефти в Ангару
С начала года в лесной зоне города зарегистрировано 15 пожаров
После кражи злоумышленник отправился в Иркутск на заработки
В ближайшие 2 суток уровень воды на реке Ингода поднимется
Сообщение об инциденте поступило в полицию от горожан 5 августа
Теперь он должен выплатить ущерб
В Тунке возбуждено уголовное дело
Парень ранее оказывал потерпевшей знаки внимания
Информация о пострадавших не поступала
Ведомство проводит проверку
Тройное ДТП произошло накануне
На двоих им дали 11 лет колонии
Спасатели эвакуировали восьмерых туристов, которые из-за высокой воды не смогли пройти на катамаранах по горной реке. ФОТО, ВИДЕО
Мужчина с травмами госпитализирован в больницу
Тело нашли односельчане