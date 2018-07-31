В Улан-Удэ «Мазду» после ДТП отбросило на «зебру» (фото)

Люди успели разбежаться
Накануне, 30 июля, произошло ДТП в районе телецентра на улице Бабушкина в Улан-Удэ.
Ехавший в сторону посёлка имени Горького пожилой водитель на «УАЗе» врезался в «Мазду». ДТП произошло возле пешеходного перехода, и иномарку от удара буквально отбросило на «зебру». Дорогу в этот момент переходили люди.
- Лишь по счастливой случайности пешеходы не пострадали. Они успели среагировать и разбежаться, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
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