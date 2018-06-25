В Иркутской области всплыло тело пропавшего 70-летнего рыбака

Очевидцы сообщили о страшной находке в экстренные службы



70-летний житель Братска, который уехал 19 июня на рыбалку, найден мёртвым. По информации очевидцев, его тело всплыло на Братском водохранилище. Затем местные жители позвонили в экстренные службы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.



70-летний рыбак пропал в Братском районе. Мужчина отправился на рыбалку на Братское водохранилище 19 июня и пропал, уточняет IrkutskMedia.







