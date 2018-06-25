Очевидцы сообщили о страшной находке в экстренные службы
70-летний житель Братска, который уехал 19 июня на рыбалку, найден мёртвым. По информации очевидцев, его тело всплыло на Братском водохранилище. Затем местные жители позвонили в экстренные службы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
70-летний рыбак пропал в Братском районе. Мужчина отправился на рыбалку на Братское водохранилище 19 июня и пропал, уточняет IrkutskMedia.
В Иркутской области всплыло тело пропавшего 70-летнего рыбака
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло на перекрёстке
ДТП произошло в пять утра
Очевидцы сообщили о страшной находке в экстренные службы
Клещи покусали более 2,6 тысяч человек
Мужчина попал в ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорожного полотна
В подъезде сильно обгорели стены
Мальчик получил лёгкие травмы
Мужчина откупился от полицейского, чтобы не было проверки
Женщине удалось смошенничать на 2,6 миллиона рублей
Ему придётся заплатить 100 тысяч рублей
Теперь он отправится на строгий режим
У него остались четверо детей
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано в северо-западной части Монголии
Позже мужчина заявил: не знал, что селезёнка - жизненно важный орган
Мужчина охотился в заказнике