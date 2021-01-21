Минздрав Бурятии подвёл итоги года

В 2020 году была проведена большая работа по мобилизации системы здравоохранения



Излишне говорить, что прошлый коронавирусный год стал настоящим испытанием для системы здравоохранения.



О мобилизации



- 2020 год требовал от нас скорости принятия решений. Проведена большая работа по мобилизации системы здравоохранения. До момента регистрации первого случая новой коронавирусной инфекции в республике функционировало 365 инфекционных коек. Для лечения больных коронавирусом в оперативном режиме за всё это время было перепрофилировано почти 3 тысячи коек, что выше установленного норматива почти в шесть раз. В связи с улучшением эпидситуации количество перепрофилированных коек сегодня составляет 1793, - сообщила и.о. министра здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Занятость коечного фонда на сегодня – 62%. Сейчас имеются 594 койки, оснащённые кислородом, что составляет 172% от норматива. Количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких увеличено с 267 до 458, то есть в 1,7 раза.



- На 21 января 2021 года всего зарегистрировано 29 069 случаев COVID-19, выздоровело 26 350 человек. К сожалению, погибло 643 человека. В основном, мы анализ провели, 80% это у нас – граждане пожилого возраста, старше 60 лет. На реализацию мероприятий по снижению рисков распространения коронавируса из средств республиканского, федерального бюджетов направлено около 3 млрд рублей, в том числе из федерального – более 2 млрд рублей. из республиканского – почти 910 млн рублей, - рассказала она.



По словам Евгении Лудуповой, средства направили на перепрофилирование коечного фонда, на покупку медицинского оборудования, организацию кислородоснабжения, оснащение лабораторий. А также приобретение лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, двух компьютерных томографов, стимулирующие выплаты медицинских работников, на организацию 9 обсерваторов.



- Особое значение для снижения заболеваемости играет своевременное выявление коронавируса. За короткое время была организована работа 7 ПЦР-лабораторий, в том числе 5 государственных медицинских организаций, общая мощность которых увеличилась с 2,5 тысяч до 8 тысяч исследований в сутки. За весь период исследовано более 750 тысяч человек, - отметила и.о. министра.



В феврале 21 года ожидается открытие ещё 4 ПЦР-лабораторий: в Детской республиканской больнице, БСМП в Улан-Удэ, Нижнеангарской и Муйской центральных районных больницах.



Нацпроекты



Несмотря на пандемию, министерство активно работало по нацпроектам.



- Во исполнение «майского» указа президента России Владимира Путина № 204 в прошлом году продолжена реализация региональных составляющих национальных проектов «Здравоохранение», «Демография». Общее финансовое обеспечение составило 1 млрд 747 млн, в том числе из республиканского бюджета – 81 млн рублей, - уточнила Евгения Лудупова.



Давайте посмотрим на цифры и объекты.



Итак, в рамках регионального проекта «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2020 году сделана поставка и монтаж модульных конструкций под здания 35 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий на общую сумму 174,16 млн из средств федерального бюджета. За счет средств республиканского бюджета минздравом региона проведены подготовительные работы на территории земельных участков для поставки и монтажа модульных зданий на сумму 15,4 млн. По состоянию на конец года все объекты введены в эксплуатацию.



На поставку 36 передвижных медицинских мобильных комплексов из федерального бюджета выделено 316 млн рублей. Мобильные комплексы поставлены, распределены по медицинским организациям сельских районов республики.



По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на переоснащение/дооснащение медоборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, БСМП, Гусиноозерской районной больницы направлено 110,142 млн. рублей на поставку и ввод в эксплуатацию 47 единиц оборудования. Средства направлены из федерального бюджета. Поставлено все 47 единиц оборудования, а также введено в эксплуатацию.



Также в прошлом году поставили оборудование в медорганизации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями.



По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» для детских поликлиник Бурятии в 2020 году выделено 129,7 млн. рублей. На выделенные средства в детские поликлиники Улан-Удэ и районов приобретено 90 единиц современного медицинского оборудования.



В минувшем году запланировано трудоустроить по программам «Земский доктор/Земский фельдшер» 88 врачей и 30 фельдшеров в неукомплектованные ФАПы с предоставлением единой компенсационной выплаты в размере 2 млн. рублей (врачам), 1 млн. (фельдшерам). Трудоустроены 88 врачей и 29 фельдшеров (100% от плана).



В 2020 году в медицинские организации поступили 11 автомобилей скорой медицинской помощи класса «С», 18 автомобилей класса «В» на общую сумму 87,5 млн из средств федерального бюджета.



В прошлом году за счёт средств дальневосточной субсидии куплены объекты недвижимого имущества и земельного участка под ними для размещения врачебной амбулатории Городской поликлиники № 1 на 45 млн. В рамках субсидии куплено и медицинское оборудование, необходимое для дооснащения имеющихся лабораторий и создания новых лабораторий в медицинских организациях Бурятии, для расширения объемов проведения тестирования населения на COVID-19 на сумму 12,5 млн рублей. А 72,3 млн руб. направлено на создание Центра ядерной медицины в республике (капитальный грант в рамках концессионного соглашения), проведён капитальный ремонт и оснащение бальнеологической лечебницы «Нилова-Пустынь» (27,1 млн рублей).



Проведены и другие необходимые мероприятия.







