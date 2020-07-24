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В Бурятии завершили проверку по следам режим ЧС в Окинском районе

В Бурятии завершили проверку по следам режим ЧС в Окинском районе
Власть,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Представления от прокуратуры получили глава «Бурятрегионавтодора» и начальник отдела МВД

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 июля в Окинском районе Бурятии был введён режим ЧС из-за повреждённого деревянного моста. Его разрушил водитель большегруза, превысивший при проезде допустимый вес. Водителя найти не смогли. Кроме того, в плохом состоянии в Окинском районе были ещё три моста.

Прокуратура Окинского района провела проверку, сегодня стали известны её итоги.

- 12 июля на автомобильной дороге «Монды-Орлик» при движении по мосту неустановленного транспортного средства, масса которого превышала максимально допустимую нагрузку, произошло обрушение части деревянного моста 1988 года постройки. Прокуратура Окинского района с привлечением отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» провела обследование указанного моста и трёх других, расположенных на данной дороге. Установлено, что опорные элементы сооружений находятся в неудовлетворительном состоянии, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор района внёс представление руководителю государственного казенного учреждения «Бурятрегионавтодор», в чьём оперативном управлении находится дорога, с требованием организовать объездные дороги и провести капитальный ремонт мостов. В настоящее время на месте обрушившегося моста построена объездная дорога, проводятся работы по строительству объездных путей вблизи трёх мостов.

Кроме того, прокурор внёс представление руководителю межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» в связи с ненадлежащей организацией надзорной деятельности за техническим состоянием дороги.

Устранение нарушений находится на контроле.

режим ЧС Окинский район прокуратура
 
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