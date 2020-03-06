В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий

Начальника оштрафовали на 10 тысяч



Байкальская транспортная прокуратура выявила нарушение трудовых прав работников локомотивных бригад эксплуатационного депо Новая Чара в Забайкальском крае.



Как выяснилось, приказы о лишении премии 94 работников локомотивных бригад и о привлечении ряда сотрудников к дисциплинарной ответственности, были изданы с нарушениями трудового законодательства. Приказы издал начальник эксплуатационного локомотивного депо Новая Чара.



- Прокуратура внесла представление на имя начальника Восточно-Сибирской дирекции тяги об устранении нарушений, которое в настоящий момент находится на рассмотрении. По фактам невыплаты в установленный срок премиального вознаграждения в отношении начальника эксплуатационного локомотивного депо Новая Чара возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Вынесено решение о штрафе в размере 10 тысяч рублей.



Постановление в законную силу не вступило.





