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В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий

В Забайкалье 94 железнодорожника незаконно лишили премий
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Начальника оштрафовали на 10 тысяч

Байкальская транспортная прокуратура выявила нарушение трудовых прав работников локомотивных бригад эксплуатационного депо Новая Чара в Забайкальском крае.

Как выяснилось, приказы о лишении премии 94 работников локомотивных бригад и о привлечении ряда сотрудников к дисциплинарной ответственности, были изданы с нарушениями трудового законодательства. Приказы издал начальник эксплуатационного локомотивного депо Новая Чара.

- Прокуратура внесла представление на имя начальника Восточно-Сибирской дирекции тяги об устранении нарушений, которое в настоящий момент находится на рассмотрении. По фактам невыплаты в установленный срок премиального вознаграждения в отношении начальника эксплуатационного локомотивного депо Новая Чара возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Вынесено решение о штрафе в размере 10 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.


железная дорога премия Байкальская транспортная прокуратура
 
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