Республиканские соревнования состоятся в Еравнинском районе
6 апреля в Еравнинском районе Бурятии состоится республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2008 года рождения и младше, памяти павших на СВО воинов гвардии старшего лейтенанта Баярто Хандуева, рядового Максима Климова и рядового Балдана Ширапова. Турнир пройдёт в селе Ульдурга, в СОШ имени Ц. Номтоева.
Участвовать будут спортсмены в весовых категориях:
- Юноши 2014 г.р. и младше: 22 кг, 24 кг, 27 кг;
- Юноши 2011 г.р. и младше: 32 кг, 36 кг, 40 кг, 44 кг, 48 кг, 55 кг, 65 кг, 75 кг;
- Юноши 2008 г.р. и младше: 57 кг, 62 кг, 68 кг;
- Девушки 2011 г.р. и младше: 60 кг.
Мандатная комиссия, взвешивание и жеребьёвка участников соревнований пройдёт с 8:00 до 9:00. Начало турнира запланировано на 10:00. Торжественное открытие состоится в 12:00.
Возрастное ограничение: 6+.
В селе Бурятии проведут борцовский турнир памяти павших на СВО
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