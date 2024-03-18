Команда завоевала «серебро» турнира
На прошлой неделе завершился финальный тур чемпионата Дальневосточного и Сибирского федеральных округов среди женских студенческих и любительских команд. Соревнования проводились в рамках первенства России по мини-футболу среди женских команд (первой лиги) сезона 2023-2024 гг. Турнир проходил в городе Кемерово.
Женская сборная Бурятского государственного университета стал серебряными призёрами чемпионата. Студентки встретились с такими командами как «TVAQ» (г. Томск), «Рассвет-2» (г. Красноярск), «Кузбасс СШОР» (г. Кемерово). Лучшим нападающим турнира признана игрок команды БГУ Виктория Воробьёва.
- Все команды в финальном туре были на уровне, равные по силам, так как до последних игр не было понятно кто станет чемпионом. Хотелось бы поблагодарить соперников за достойные, интересные и захватывающие матчи. А также спасибо нашей команде за самоотдачу и красивую игру, - поделилась своими впечатлениями об играх капитан команды БГУ Кристина Сафонова.
Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата СФО и ДФО
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