Окна поменяли на пластиковые
Старые окна заменили в читинской школе №36 Читы после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура Железнодорожного района Читы провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности городской школы №36. В ходе проверки выяснилось, что в учебном заведении до сих пор стоят ветхие и гнилые деревянные окна.
- Установлено, что конструкция деревянных окон в отдельных учебных кабинетах и малом спортивном зале не обеспечивала возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а некоторые из них являлись ветхими и имели следы гнили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Прокуратура внесла в адрес школы представление об устранении выявленных нарушений.
После вмешательства надзорного ведомства комитет по образованию выделил необходимые средства.
В настоящее время в школе установлено 28 новых пластиковых окон.
В Чите гнилые окна школы заменили после вмешательства прокуратуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С просьбой обратились росгвардейцы
Накопившийся мусор начнут убирать с приходом тёплых дней
Окна поменяли на пластиковые
В Баргузинской ЦРБ приостановили приём врача
Министр культуры региона выразила соболезнования семье скончавшегося артиста
Угрозы подтопления там уже нет
За год горы посетили более пяти тысяч туристов
Хамбо Лама объяснил, в чём его особенность
Она состоится в марте
Соревнования состоятся этим летом
Ветер усилится до 21 м/с
Бурятия примет научную конференцию
Именинница – уроженка Иркутской области
«Иркутская Иордань» расположена на территории залива Якоби
В соревнованиях также участвуют команды из соседних регионов и Монголии