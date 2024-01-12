В Чите гнилые окна школы заменили после вмешательства прокуратуры

Окна поменяли на пластиковые



Старые окна заменили в читинской школе №36 Читы после вмешательства прокуратуры.



Прокуратура Железнодорожного района Читы провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности городской школы №36. В ходе проверки выяснилось, что в учебном заведении до сих пор стоят ветхие и гнилые деревянные окна.



- Установлено, что конструкция деревянных окон в отдельных учебных кабинетах и малом спортивном зале не обеспечивала возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а некоторые из них являлись ветхими и имели следы гнили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Прокуратура внесла в адрес школы представление об устранении выявленных нарушений.



После вмешательства надзорного ведомства комитет по образованию выделил необходимые средства.



В настоящее время в школе установлено 28 новых пластиковых окон.



