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В Чите гнилые окна школы заменили после вмешательства прокуратуры

В Чите гнилые окна школы заменили после вмешательства прокуратуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Окна поменяли на пластиковые

Старые окна заменили в читинской школе №36 Читы после вмешательства прокуратуры.

Прокуратура Железнодорожного района Читы провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности городской школы №36. В ходе проверки выяснилось, что в учебном заведении до сих пор стоят ветхие и гнилые деревянные окна.

- Установлено, что конструкция деревянных окон в отдельных учебных кабинетах и малом спортивном зале не обеспечивала возможность проведения проветривания помещений в любое время года, а некоторые из них являлись ветхими и имели следы гнили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратура внесла в адрес школы представление об устранении выявленных нарушений.

После вмешательства надзорного ведомства комитет по образованию выделил необходимые средства.

В настоящее время в школе установлено 28 новых пластиковых окон.

прокуратура школы

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