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Селу в Бурятии продолжают угрожать наледные воды

Селу в Бурятии продолжают угрожать наледные воды
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Вдоль реки в Кудара-Сомоне отсыпали уже 80 тонн грунта

Неделю назад, 20 декабря, в кяхтинских сёлах Кудара-Сомон и Ара-Алцагат ввели режим повышенной готовности из-за выхода наледных вод. Под угрозой подтопления в первом  были четыре дома. А в Ара-Алцагате в зоне риска оказались 14 приусадебных участков. Расстояние до ближайшей жилой постройки составляло всего 20 метров. 

Вода на тот момент подобралась к восьми огородам и угрожала ещё шести. Залило и три участка дороги «Мурочи – Малая Кудара».

К вечеру 21-го числа в Кудара-Сомоне затопило подполье и двор одного из домов на улице Доржи Банзарова. Там провели работы по отсыпке грунтом и шлаком и начали откачивать воду. В группе «Кяхта-инфо.24/7» сообщили, что если обстановка ухудшится, живущим в доме людям придётся временно его покинуть.

Накануне стало известно, что в населённом пункте укрепили береговую линию, отсыпав 80 тонн грунта, и расчистили и расширило русла ручья. Всего к работам привлекли пять единиц техники – два самосвала, экскаватор, погрузчик и трактор МТЗ-82. От домов вода отступила, но, тем не менее, угроза подтопления сохраняется. В селе постоянно ведётся мониторинг.

В среду, 27-го числа, запланировали заготовку грунта на карьере, его подвоз для отсыпки берега речки и отвода воды, а также дальнейшую очистку русла. В Ара-Алцагате ситуация стабилизировалась и жилые постройки вне опасности, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».
наледные воды затопление Кяхтинский район

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