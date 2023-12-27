Селу в Бурятии продолжают угрожать наледные воды



Неделю назад, 20 декабря, в кяхтинских сёлах Кудара-Сомон и Ара-Алцагат Неделю назад, 20 декабря, в кяхтинских сёлах Кудара-Сомон и Ара-Алцагат ввели режим повышенной готовности из-за выхода наледных вод. Под угрозой подтопления в первом были четыре дома. А в Ара-Алцагате в зоне риска оказались 14 приусадебных участков. Расстояние до ближайшей жилой постройки составляло всего 20 метров.





Вода на тот момент подобралась к восьми огородам и угрожала ещё шести. Залило и три участка дороги «Мурочи – Малая Кудара».



К вечеру 21-го числа в Кудара-Сомоне К вечеру 21-го числа в Кудара-Сомоне затопило подполье и двор одного из домов на улице Доржи Банзарова. Там провели работы по отсыпке грунтом и шлаком и начали откачивать воду. В группе «Кяхта-инфо.24/7» сообщили, что если обстановка ухудшится, живущим в доме людям придётся временно его покинуть.



Накануне стало известно, что в населённом пункте укрепили береговую линию, отсыпав 80 тонн грунта, и расчистили и расширило русла ручья. Всего к работам привлекли пять единиц техники – два самосвала, экскаватор, погрузчик и трактор МТЗ-82. От домов вода отступила, но, тем не менее, угроза подтопления сохраняется. В селе постоянно ведётся мониторинг.



В среду, 27-го числа, запланировали заготовку грунта на карьере, его подвоз для отсыпки берега речки и отвода воды, а также дальнейшую очистку русла. В Ара-Алцагате ситуация стабилизировалась и жилые постройки вне опасности, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

