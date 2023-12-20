В Бурятии два села перешли на режим повышенной готовности

Общество, Фото: из архива

Есть угроза подтопления наледными водами



В двух сёлах Кяхтинского района Бурятии введён режим «Повышенная готовность» в связи с выходом наледных вод, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».



В селе Кудара-Самон под угрозой подтопления четыре дома.



Там запланирована отсыпка бровки из грунта и шлака. В работах задействованы семь человек и четыре единицы техники: КамАЗ, грейдер, погрузчик, трактор.



В селе Ара-Алцагат подтопление грозит 14 приусадебным участкам. В «Кяхта-инфо» отмечают, что до ближайшего дома – расстояние 20 метров, к восьми домам вода зашла на окраины огорода, ещё к шести огородам вода только подходит.



