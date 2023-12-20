Есть угроза подтопления наледными водами
В двух сёлах Кяхтинского района Бурятии введён режим «Повышенная готовность» в связи с выходом наледных вод, сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
В селе Кудара-Самон под угрозой подтопления четыре дома.
Там запланирована отсыпка бровки из грунта и шлака. В работах задействованы семь человек и четыре единицы техники: КамАЗ, грейдер, погрузчик, трактор.
В селе Ара-Алцагат подтопление грозит 14 приусадебным участкам. В «Кяхта-инфо» отмечают, что до ближайшего дома – расстояние 20 метров, к восьми домам вода зашла на окраины огорода, ещё к шести огородам вода только подходит.
В Бурятии два села перешли на режим повышенной готовности
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