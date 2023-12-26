Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ

«Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
Во время недавнего общения президента России Владимира Путина с населением и СМИ журналист из Бурятии Екатерина Елистратова, сказала главе государства о Центре восточной медицины. Екатерина отметила, что это единственный в стране медицинский центр, где лечат методами современной и традиционной восточной медицины. А ещё в медучреждении производят фитопрепараты на основе местных растений и проводят большую работу по реабилитации раненых участников СВО.
Проект развития Центра восточной медицины вошёл в мастер-план Улан-Удэ. Каким он будет и что ждёт Центр восточной медицины уже в ближайшем будущем, рассказала и.о. главного врача ГАУЗ РКЛРЦ ЦВМ Елена Бартанова.
- Елена Алексеевна, зачем расширять Центр восточной медицины?
- Развитие Центра восточной медицины – проект общенационального уровня, объединяющий лучшие практики традиционной восточной и современной медицины, корни которого, уходят в историческое наследие Бурятии. Это проект, способный стать точкой притяжения и визитной карточкой нашей республики, стратегической инициативой поворота на Восток.
Благодаря геополитическому расположению и культурно-историческому достоянию в Бурятии сформировалась система медицинских знаний –традиционная медицина Бурятии. Это тибет-монгольские трактаты по врачеванию, из которых наиболее известен Атлас тибетской медицины, традиции лечения лекарственными растениями, традиции эмчи-лам, создавших уникальные рецептурные справочники бурятской медицины. Уникальность нашего центра – в преемственности и сохранении наследия традиционной восточной медицины.
- Расскажите об этом подробнее.
- Сила восточной медицины – в комплексном системном действии, в мягкости и безопасности лечебного эффекта. Это система знаний, формировавшаяся тысячелетиями на основе эмпирического опыта выживания человечества. И сейчас практика применения традиционной восточной медицины проходит адаптацию с учётом представлений фундаментальной науки. Об этом свидетельствует опыт наших коллег из Китая. В нашем центре также ведутся научные исследования перспективных методов оздоровления на основе применения местного лекарственного сырья, рефлексотерапии, мануальной терапии, восточного массажа и бальнеотерапии.
- Насколько возрастут возможности центра по оказанию медицинской помощи со строительством нового корпуса?
- В развитии Центра восточной медицины было два значимых этапа. Основанный в 1989 году как научно-производственное объединение, в 1993-ем он приобрёл статус государственного учреждения здравоохранения, а в 2007-ом благодаря программе развития Дальнего Востока и Забайкалья получил финансирование на строительство нового корпуса на 90 коек.
Сейчас возникла необходимость в очередном витке развития ЦВМ – имеющаяся коечная мощность стационара – 137 коек – уже не покрывает существующий спрос на услуги. Поэтому запланировано строительство медицинского центра амбулаторного типа на 300 посещений в смену, что увеличит пропускную возможность втрое, увеличив доступность медицинских услуг для населения.
В проекте нового здания есть отделения методов физической реабилитации, бальнеологии, бассейн, отделение восточных методов лечения, научно-исследовательская лаборатория и образовательный центр.
Будущий корпус планируется оснастить современным диагностическим и реабилитационным оборудованием. Мы тщательно продумываем концептуальную модель корпуса, который не только значительно расширит пропускные возможности центра, но и дополнит возможности существующего стационара. Стационарный и амбулаторный корпуса будут соединены тёплым переходом, и пациенты стационара получат дополнительные помещения для кинезио- и механотерапии, эргореабилитации, просторные залы ЛФК, отделение бальнеотерапии и бассейн.
- На какие средства планируется строительство?
- Проектирование и строительство корпуса Центра восточной медицины вошло в мастер-план Улан-Удэ. Реализация проекта предусматривает привлечение частных инвесторов в рамках концессионного соглашения.
- Каким образом в ЦВМ будет развиваться научно-внедренческое направление и какие результаты планируете получить?
- Научный потенциал Центра основан на разработках бурятских учёных, и наша задача – внедрять их в лечебную практику. Для этого у нас имеется почти 35-летний опыт работы. В ЦВМ трудятся 11 кандидатов медицинских наук и два доктора наук. Строительство нового корпуса позволит создать материально-техническую базу для проведения научных исследований и последующего внедрения их результатов в лечебную практику. Основное направление научной деятельности – разработка и оценка эффективности биомедицинских технологий.
Кроме того, в новом корпусе планируется размещение образовательного центра по традиционной медицине для обучения врачей и медицинских сестёр восточной медицине. Это поспособствует привлечению молодых специалистов. Объединение практики, науки и образования в одном месте позволит создать медицинский центр мирового уровня, с инновационными разработками на основе синтеза восточной и современной медицины.
В результате расширенный и усиленный научно-внедренческой инициативой Центр восточной медицины будет оказывать медицинские услуги большему количеству жителей Бурятии, увеличатся объёмы реабилитации участников СВО. А традиционная медицина Бурятии, в новой, инновационной обработке, привлечёт поток медицинских туристов из других регионов России и зарубежья.
Стал известен проект развития Центра восточной медицины в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Но хитрость не удалась
«Станем новой точкой притяжения в Бурятию»
Его задержали росгвардейцы
Оно вызывает грубое нарушение нормальных функций головного мозга
Горожане, попенявшие рабочим из-за горки с «трамплином», полезли на неё раньше времени
Родители детей потребовали перевести их на удалёнку
Праздничные мероприятия больше не могут проводить в актовом зале
Для украшения использованы новые гирлянды
В этом году за него борются 20 команд
Мероприятие состоится во второй половине марта следующего года
В Улан-Удэ днём -13
Открытие фестиваля состоится 30 января
Приказ об этом подписан министерством культуры РФ
Победителей наградят новогодними призами
Победителям может быть присуждена именная стипендия