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Путин на «Итогах года» ответил на вопрос журналиста из Бурятии

Путин на «Итогах года» ответил на вопрос журналиста из Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пообещал поддержку центру Восточной медицины

Журналист из Бурятии, корреспондент телеканала «Тивиком» Екатерина Елистратовa задала вопрос на «Итогах года с Владимиром Путиным» – общении президента с россиянами и журналистами 14 декабря.

Практически в самом конце пресс-конференции и прямой линии Владимир Путин сам обратил внимание на табличку «Бурятия» и предложил задать ему вопрос.

- Давайте, Бурятия. Буряты не отступают, я помню. Буряты не бегут, - прокомментировал при этом президент.



Вопрос касался Центра восточной медицины – единственного в России госучреждения, специализирующегося на восточных методах диагностики и лечения в условиях стационара. Журналист рассказала, что Центр имеет огромный спрос, а сейчас проводит большую работу по реабилитации бойцов, которые приезжают с СВО. «Буквально ставят на ноги», - пояснила он.

Президента попросили поддержать строительство нового корпуса Центра восточной медицины и придание центру статуса научно-исследовательского института.

Путин пообещал оказать необходимую в этом поддержку.

- Мы возьмём все координаты, - также пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов практически сразу отреагировал на произошедшее.

«Ура! Президент дал слово нашей девушке. Будем развивать наш Центр Восточной Медицины», - написал он в своём телеграм-канале. 
Путин

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