Путин на «Итогах года» ответил на вопрос журналиста из Бурятии









Вопрос касался Центра восточной медицины – единственного в России госучреждения, специализирующегося на восточных методах диагностики и лечения в условиях стационара. Журналист рассказала, что Центр имеет огромный спрос, а сейчас проводит большую работу по реабилитации бойцов, которые приезжают с СВО. «Буквально ставят на ноги», - пояснила он.



Президента попросили поддержать строительство нового корпуса Центра восточной медицины и придание центру статуса научно-исследовательского института.



Путин пообещал оказать необходимую в этом поддержку.



- Мы возьмём все координаты, - также пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Глава Бурятии Алексей Цыденов практически сразу отреагировал на произошедшее.



«Ура! Президент дал слово нашей девушке. Будем развивать наш Центр Восточной Медицины», - написал он в своём телеграм-канале.



Журналист из Бурятии, корреспондент телеканала «Тивиком» Екатерина Елистратовa задала вопрос на «Итогах года с Владимиром Путиным» – общении президента с россиянами и журналистами 14 декабря.Практически в самом конце пресс-конференции и прямой линии Владимир Путин сам обратил внимание на табличку «Бурятия» и предложил задать ему вопрос.- Давайте, Бурятия. Буряты не отступают, я помню. Буряты не бегут, - прокомментировал при этом президент.