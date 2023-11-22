В Улан-Удэ расскажут о донских калмыках

В нацбиблиотеке пройдёт встреча с писателем и ламами казачьего войска



24 ноября в Улан-Удэ состоится встреча с калмыцкой писательницей Натальей Илишкиной. Мероприятие состоится в национальной библиотеке РБ.



Встреча состоится в конференц-зале. Наталья Илишкина расскажет о романе «Улан Далай. Степная сага» (16+) о донских калмыках и ответит на вопросы читателей. В рамках встречи пройдёт автограф-сессия. Вход на мероприятие свободный.



- Наталья Илишкина родилась и выросла в Поволжье. Окончила Самарский государственный университет по специальности «филолог германист». «Улан Далай» — дебютный роман писателя, основанный на архивных материалах, рассказах свидетелей времени и их потомков, - сообщили в библиотеке. - Книга повествует о трёх поколениях одного рода бузавов — донских калмыков-казаков. Калмыки пришли в Сальские степи в семнадцатом веке. Они служили в составе казачьего Войска Донского и участвовали во всех войнах, начиная с петровских времён.



Мероприятие также посетят Мерген Илишкин, лама Казачьего войска Донского, историк и лама Всевеликого войска Донского Шерап-Дордже, который в завершение встречи прочтёт мантру на устранение препятствий.



Возрастное ограничение: 16+.



