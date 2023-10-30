Распятие установлено на повороте, ведущем в Посольский монастырь
В воскресенье, 29 октября, на федеральной трассе Улан-Удэ — Иркутск был освящён поклонный крест. Церемонию провёл игумен Августин, наместник Спасо-Преображенского Посольского монастыря.
Поклонный крест был изготовлен из металла силами братии монастыря и поставлен на замену деревянному, который ранее уже был сооружён на повороте с федеральной трассы в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Прежнее распятие за ветхостью покосилось и пришло в негодность. Новый крест был сооружён по размеру в два раза выше прежнего.
- Особенно можно отметить, что освящение новосооружённого креста было совершено в День автомобилиста, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
На трассе в Бурятии освятили новый крест
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