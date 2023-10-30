На трассе в Бурятии освятили новый крест

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Распятие установлено на повороте, ведущем в Посольский монастырь



В воскресенье, 29 октября, на федеральной трассе Улан-Удэ — Иркутск был освящён поклонный крест. Церемонию провёл игумен Августин, наместник Спасо-Преображенского Посольского монастыря.



Поклонный крест был изготовлен из металла силами братии монастыря и поставлен на замену деревянному, который ранее уже был сооружён на повороте с федеральной трассы в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Прежнее распятие за ветхостью покосилось и пришло в негодность. Новый крест был сооружён по размеру в два раза выше прежнего.



- Особенно можно отметить, что освящение новосооружённого креста было совершено в День автомобилиста, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

