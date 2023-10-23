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В центре Улан-Удэ появится более сотни новых урн

В центре Улан-Удэ появится более сотни новых урн
Общество,  Фото:КГХ
Их установят сразу на нескольких городских улицах

На минувшей неделе в центре бурятской столицы, на улице Почтамтская, приступили к демонтажу старых деревянных ограждений. Сотрудники городского комбината по благоустройству начали делать отверстия для новых – из металла. Работы стартовали в четверг, 19 сентября.

- Ограждения необходимы, в первую очередь, для безопасности пешеходов из-за находящихся рядом крутых склонов, а также для создания законченного архитектурного облика территории, включающей улицы Ленина и Почтамтская, – напомнили в комбинате по благоустройству.

Всего там будет 160 новых ограждений серо-коричневого цвета: по чётной стороне – от пересечения с Ленина до КДЦ «Арун» и по нечётной – около домов № 3 и 20 на Некрасова.

Их установка – одно из мероприятий, которые реализуют в рамках проекта по созданию туристического кода центральной части Улан-Удэ. Ещё в прошлом году после победы столицы Бурятии в соответствующем конкурсе на эти цели выделили более 200 миллионов рублей.

Кроме того, в центре города появятся новые урны. Сразу 117 ёмкостей для мусора разместятся на улицах Ленина, Почтамтская, Каландаришвили проспекте Победы и других.
урны благоустройство

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