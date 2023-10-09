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В Иркутской области открыли памятник погибшим пожарным и спасателям

В Иркутской области открыли памятник погибшим пожарным и спасателям
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Монумент появился в городе Бодайбо

В городе Бодайбо Иркутской области торжественно открыли памятник пожарным и спасателям, отдавшим свою жизнь ради спасения жизни других. Мемориал установлен на территории пожарно-спасательной части № 37.

Композиция - фигура пожарного, склонившего голову. В правой руке он держит каску, а в левой – пожарный топор. На обломках кирпичной стены надпись: «МЧС России. В память о пожарных и спасателях». Автор памятника стал скульптор из посёлка Тельма Иван Зуев.

Идея установить памятную скульптуру появилась после произошедшей трагедии. В январе прошлого года во время тушения деревянного дома в Бодайбо погибли два пожарных: начальник караула 28-летний Игорь Руснаков, уроженец Усть-Илимска, служивший в МЧС России с 2016 года, и его напарник, 24-летний Вадим Найдёнов, коренной бодайбинец, пришедшей на службу в 2020 году.


Были и другие трагичные случаи. В июле 2008 года вспыхнул пожар в доме культуры «Металлист». Прибывшим пожарным очевидцы сообщили, что в здании - дети. Заместитель начальника государственной противопожарной службы Бодайбинского района Юрий Ясюк с напарником вошли в горящее здание. Внезапно произошло обрушение кровли. Капитан внутренней службы Юрий Ясюк погиб.

- На открытие памятника пришли жители Бодайбо, родственники погибших спасателей, школьники, волонтёры, сотрудники МЧС России и ветераны пожарной охраны. Они подчеркнули, что ни современники, ни будущее поколение не должны забывать имена парней, погибших при исполнении служебного долга, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инициаторами создания монумента стали руководство Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона и представители местной администрации. Проект поддержали руководители золотодобывающих предприятий и индивидуальные предприниматели.
 
Иркутская область памятники

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