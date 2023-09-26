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Площадь Советов в Улан-Удэ сделали ярче

Площадь Советов в Улан-Удэ сделали ярче
Общество,  Фото:КГХ
На прилегающих к ней улицах установили три десятка светильников

В столице Бурятии внедряют туристический код центра города. В рамках этого проекта освещение на главной площади Улан-Удэ решили улучшить. Там появилось ещё 30 светильников, каждый – мощностью в 300 Вт. Для этого сотрудники МУП «Горсвет» разработали новые схемы ландшафтного освещения, рассказали в комитете городского хозяйства (КГХ).

- Средняя освещённость на площади Советов ранее была менее 10 люкс, а сейчас она составляет 20. Там стало заметно светлее. Это формирует благоприятную «психологическую атмосферу» вечернего города, особенно в наших климатических условиях, когда лето короткое, а осень и зима долгие. Это вопрос не только эстетики – освещение в городской среде влияет на работоспособность людей, их физическое и психоэмоциональное состояние, – подчеркнул директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

В КГХ пояснили: освещённость измеряется в люксах. Единица измерения светового потока – люмен. Один люкс – освещённость, при которой на поверхность площадью в 1 квадратный метр падает световой поток, равный одному люмену.

По всему периметру площади Советов установили дополнительные фонари – со стороны улиц Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора и Коммунистическая. Подсветили заодно и зелёные насаждения. Самая тёмная зона была около елей. Теперь между ними есть  64 тубуса для подсветки, а для увеличения контрастности – зелёный свет и белый.

- Ранее ели создавали барьер, образуя тёмные пятна. Теперь благодаря дополнительным светодиодным светильникам получился равномерный, рассеянный поток, – добавил Тулонов.

В ближайших планах – архитектурная подсветка 63 зданий, в том числе – вдоль Арбата и до Гостиных рядов. Ранее сообщалось, что туристический центр города расположится в пределах улиц Борсоева и Набережная (с севера на юг) и Смолина – Коммунистическая (с запада на восток). К работе над его визуальным обликом приступили в 2023 году.

Одно из ключевых мероприятий по созданию туркода – архитектурная фасадная подсветка. Она появится на десятках зданий, в том числе – на Свердлова между улицами Ленина и Коммунистическая, где находится так называемый «буузный» квартал. Власти хотят подчеркнуть принадлежность местного общепита к традиционной кухне и заодно привлечь туристов. 
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