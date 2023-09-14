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В Улан-Удэ внедряют туристический код центра города

В Улан-Удэ внедряют туристический код центра города
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Проект по созданию туристического кода центральной части Улан-Удэ будет реализован до конца этого года

Он включает в себя ряд мероприятий по созданию территории с единой навигацией: указателями, картами-схемами, знаками, вывесками, рекламно-информационными конструкциями на фасадах зданий, архитектурной подсветкой, фотозонами, смотровыми площадками и другим. Также предусмотрено обновление уличной инфраструктуры города, сообщили в комитете экономического развития и туризма администрации г. Улан-Удэ.

- «Туристический код» – это комплекс мероприятий, направленных на повышение туристической привлекательности Улан-Удэ. В рамках проекта появится дизайн-код центральной исторической части нашего города, - говорит председатель комитета экономического развития и туризма Владислав Жербанов.

Как сообщили в комитете городского хозяйства, в рамках проекта запланированы работы по благоустройству пешеходного маршрута от площади Советов до Набережной. В частности, будет установлено более ста новых скамеек и урн для удобства жителей и гостей столицы.

- Для 17 канализационных люков в центре города разработан оригинальный дизайн с QR-кодами. Отсканировав их с помощью телефона, можно будет ознакомиться с информацией об истории города, - рассказывает заместитель председателя комитета городского хозяйства Игорь Мункуев.

Также в центре города будут установлены два арт-объекта: «Объёмная карта центральной исторической части г. Улан-Удэ» и «Наличник».

- Резные наличники – один из символов города Улан-Удэ. Увидеть оригинальные старые оконные наличники в центре города – сегодня большая редкость. Арт-объекты станут фотозонами, где горожане и гости города смогут делать памятные снимки, - поясняет заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Марина Говорова.

Также на двух фасадах гостиницы «Бурятия» появятся муралы – крупные графические изображения, выполненные по эскизам нашего знаменитого земляка, художника с мировым именем Зорикто Доржиева.

Большая работа предстоит по устройству архитектурной подсветки фасадов зданий по ул. Ленина, на зданиях вокруг Гостиных рядов: по ул. Коммунистической, Куйбышева, Кирова, а также на участке по ул. Свердлова – от ул. Ленина до ул. Коммунистической. В общей сложности архитектурная подсветка появится на 63 зданиях, включая 36 объектов культурного наследия.

- В рамках проекта «Туркод» уже выполнены работы по созданию оригинальной архитектурно-художественной подсветки памятника «Гостеприимная Бурятия». Теперь она «надела» новую яркую одежду, а в руках у неё появился хадак, которым она встречает гостей нашего города. Помимо этого, установлены новые гобо-проекторы на отвесной стороне горы Батарейная с надписью «Улан-Удэ». Эта световая иллюминация сразу полюбилась горожанам. Также установлены дополнительные светильники на главной площади нашего города, благодаря которым она стала значительно ярче. Также были приобретены установки, с помощью которых на зданиях на площади Советов транслируются лазерные шоу на разную тематику, - рассказывает директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Проект «Туристический код центральной части Улан-Удэ» реализуется в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На мероприятия проекта из федерального бюджета выделено более 200 млн рублей.

Внедрение туркода центральной части города осуществляется в рамках реализации мероприятий мастер-плана Улан-Удэнской агломерации.



администрацияУУ Улан-Удэ

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