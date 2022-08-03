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В Улан-Удэ в «квартале бууз» появится особая подсветка

В Улан-Удэ в «квартале бууз» появится особая подсветка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Тематическую подсветку соорудят на деньги Ростуризма

В Улан-Удэ тематической фасадной подсветкой планируется украсить 20 зданий по улице Свердлова между улицами Ленина и Коммунистической. Там расположен так называемый «квартал бууз» - неформальное скопление кафе национальной кухни. Предполагается подчеркнуть принадлежность местного общепита к традиционной кухне и привлечь туристов, пояснили в мэрии.

Средства на это выделили благодаря победе столицы Бурятии в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведённом Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получит 214 млн рублей. Работы по созданию визуального облика центра города будут сделаны в 2023 году.

Декоративную подсветку, которая подчеркнёт уникальную архитектуру туристического центра города, установят на ряде зданий по улице Ленина (Арбат) и вокруг Гостиных рядов.

- Для обустройства архитектурной подсветки выбраны наиболее популярные среди туристов и гостей города территории. Размещение подсветки преобразит визуальный облик города в вечернее время, создаст новые фотозоны, - заявил зампредседателя комитета по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.

Туристический центр Улан-Удэ сформирован в пределах улиц Борсоева – Набережная с севера на юг и в пределах улиц Смолина – Коммунистическая с запада на восток (протяженность с севера на юг – 2000 м; с запада на восток – 300–700 м). В мэрии уточнили, что все мероприятия туркода должны быть синхронизированы с мастер-планом развития города, а также с мероприятиями восьми национальных проектов, в которых участвует Улан-Удэ.

подсветка уличное освещение Ростуризм

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