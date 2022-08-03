Тематическую подсветку соорудят на деньги Ростуризма
В Улан-Удэ тематической фасадной подсветкой планируется украсить 20 зданий по улице Свердлова между улицами Ленина и Коммунистической. Там расположен так называемый «квартал бууз» - неформальное скопление кафе национальной кухни. Предполагается подчеркнуть принадлежность местного общепита к традиционной кухне и привлечь туристов, пояснили в мэрии.
Средства на это выделили благодаря победе столицы Бурятии в конкурсе проектов по обустройству туристических центров городов, проведённом Ростуризмом. На создание своего туркода Улан-Удэ получит 214 млн рублей. Работы по созданию визуального облика центра города будут сделаны в 2023 году.
Декоративную подсветку, которая подчеркнёт уникальную архитектуру туристического центра города, установят на ряде зданий по улице Ленина (Арбат) и вокруг Гостиных рядов.
- Для обустройства архитектурной подсветки выбраны наиболее популярные среди туристов и гостей города территории. Размещение подсветки преобразит визуальный облик города в вечернее время, создаст новые фотозоны, - заявил зампредседателя комитета по экономическому развитию и туризму Аржан Малацагаев.
Туристический центр Улан-Удэ сформирован в пределах улиц Борсоева – Набережная с севера на юг и в пределах улиц Смолина – Коммунистическая с запада на восток (протяженность с севера на юг – 2000 м; с запада на восток – 300–700 м). В мэрии уточнили, что все мероприятия туркода должны быть синхронизированы с мастер-планом развития города, а также с мероприятиями восьми национальных проектов, в которых участвует Улан-Удэ.
В Улан-Удэ в «квартале бууз» появится особая подсветка
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Остановку убрали после того, как ситуацию покритиковали в соцсетях
Тематическую подсветку соорудят на деньги Ростуризма
Новая дорога в Загорске уже разваливается
Акция прошла в Джидинском районе
Большинство из них после стажировки берёт кандидатов на работы
Дмитрий Лагунов и Николай Багров играли за одну команду
«Едем на природу, но дышим густой пылью», - сетуют отдыхающие
Обучение будет полностью бесплатным
Топ-5 тем, волнующих жителей Бурятии, остался прежним
Заболеваемость COVID-19 подскочила до 78 заболевших за сутки
Госпожа Цэцэгдэлгэр Дамдиндорж трудится в Русском доме в Улан-Баторе
Власти Новой Бряни поясняют, что на это потребуется много средств
В Улан-Удэ выбрали лучшего таксиста 2022 года. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Речь идёт о маршруте, проходящем возле дома имени Эржены Будаевой
За Бурятией закреплён Старобешевский район