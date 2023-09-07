В Иркутской области центры занятости объединены в единый кадровый центр

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Реорганизация обеспечила централизацию деятельности, не связанную с оказанием госуслуг



В Иркутской области завершилось объединение всех региональных центров занятости населения в единый кадровый центр. Напомним, что министерством труда России в ряде субъектов страны, в том числе в Иркутской области, запланирована комплексная модернизация службы занятости. В этом году регион направил заявку для отбора в проект, основная цель которого — повышение эффективности работы органов занятости населения.



– До настоящего времени в Иркутской области действовало 33 центра занятости населения. В конце апреля текущего года по решению правительства Иркутской области была запущена процедура реорганизации, в результате которой все центры занятости населения региона стали частью кадрового центра. Сегодня процедура реорганизации полностью завершена, деятельность осуществляет одно юридическое лицо – «Кадровый центр Иркутской области», который включает в себя один управляющий центр и 35 филиалов, действующих на всей территории Приангарья, – рассказал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.



Министр пояснил, что реорганизация является перезагрузкой службы занятости. Меняются формат услуг и подход к их оказанию. Основная задача – повысить доступность предоставления государственных услуг в сфере занятости для населения региона. Процедура реорганизации обеспечила централизацию всех процессов деятельности, не связанных с оказанием государственных услуг: от ведения финансово-хозяйственной деятельности, управления персоналом, бухгалтерского учёта и отчётности, до сбора статистической информации.



- Комплексная модернизация службы занятости предполагает не только изменение внешнего облика и ребрендинг, но и расширение подходов к оказанию услуг для внешних клиентов на основе индивидуального клиентоцентричного пути: решения жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей, - заявили в пресс-службе правительства Иркутской области.



