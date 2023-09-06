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Прибайкальский нацпарк продолжают благоустраивать

Прибайкальский нацпарк продолжают благоустраивать
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
С наступлением осени работы продолжаются

Работы по обустройству туристической инфраструктуры в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области продолжаются.

В сентябре и октябре появятся новые санзоны, приветственные стелы, пикниковые точки, стенды, качели, навигационные и информационные знаки, кострища и настилы под палатки в семи участковых лесничествах парка.

- Световой день становится всё короче, в отличие от дорог к местам проведения работ. Ведь Прибайкальский национальный парк – самый протяжённый в России: почти 490 километров вдоль западного берега озера! – отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».


В этом году будет завершена установка навигации для пешеходов на участке Большой Байкальской тропы между посёлками Большие Коты и Большое Голоустное.

- Так как Байкале сейчас редко бывает штиль, а выезд на установку возможен только на катере, пока установили около 10 указателей и отметили колышками места для установки остальных, - пояснила сотрудник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Валентина Межецкая.

Чтобы всё успеть, государственные инспекторы и сотрудники подрядных организаций трудятся весь световой день, включая выходные: каждый час на счету.
национальный парк благоустройство

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