Школьники получат доступ к произведениям всех классиков
Школьные и публичные библиотеки в России с 1 сентября будут подключены к единой цифровой платформе на базе приложения «Литрес: школа». Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, передаёт ТАСС.
- Единая платформа позволит любому учащемуся с 1 сентября прийти в школьную библиотеку, получить логин и пароль, на свой смартфон поставить приложение и в электронном виде получить доступ к цифровым копиям и той художественной литературе, которая будет поставлена в бумажном виде, - сказал министр.
Сейчас в публичных библиотеках свой логин и пароль любой россиянин сможет получить по паспорту и через смартфон открыть весь цифровой книжный фонд, который в них есть.
- Это всё будет доступно с 1 сентября. Мы считаем, что этот формат будет пользоваться большим спросом, - отметил Шадаев.
С 1 сентября школьные и публичные библиотеки подключат к единой цифровой платформе
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