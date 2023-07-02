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Посёлок на берегу Байкала в Бурятии хотят перевести на голубое топливо

Посёлок на берегу Байкала в Бурятии хотят перевести на голубое топливо
Общество,  Фото:Минстрой Бурятии
Для этого в Усть-Баргузине построят газовую котельную

Прибрежный посёлок Усть-Баргузин решили перевести на газ. Зампред правительства РБ Евгений Луковников, который сейчас находится с рабочей поездкой в Баргузинском районе, заявил: обеспечение местных жителей теплом – один из самых острых вопросов.

- Часть соцобъектов и частных домов в Усть-Баргузине обогревались от маленькой старой квартальной котельной, работающей на утилизаторах – отходах деревообрабатывающей промышленности. Она уже отработала свой ресурс. Отличной заменой станет модульная газовая котельная, – отметил Луковников.

Зампред побывал на площадке, где и планируется построить объект.

- Обсудили примерную стоимость и сроки реализации. До начала отопительного сезона вряд ли успеем запустить, но планируем сделать это до конца года. По крайней мере, ставим перед собой такие задачи. Проект реализует концессионер. Он уже проходит государственную экспертизу, – сообщил Евгений Луковников.

Он заверил, что это никак не отразится на расходах сельчан.

- Тариф для населения не увеличится, – подчеркнул зампред правительства. – Мы постепенно переводим Усть-Баргузин на газовое топливо и центральную котельную посёлка – тоже. Мощность будущей котельной – 3,6 мегаватт. Она будет обслуживать больницу, школу, административное здание и частный сектор.
газ отопление

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